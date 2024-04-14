Розформування бойового "кістяку" 67-ї бригади ДУК "ПС": ЗМІ назвали причини переведення та перевірок

Командування Збройних сил України розпочало процес переведення до інших військових частин всіх командирів та бійців Добровольчого українського корпусу (ДУК) "Правий сектор", які формували 67-му окрему механізовану бригаду ДУК "ПС" та є її бойовим "кістяком". На командирів відкрито службові розслідування. Про це стало відомом 14 квітня після офіційної публікації пресслужби бригади.

Як пише УП з посиланням на джерела, перевірки та переведення військовиху 67-й бригаді почалися після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру на Донеччині.

За даними видання, в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма окрема механізована бригада ДУК "ПС", військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК.

"Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції", - пише УП.

Один з колишніх бійців ДУКу, який служив у підрозділі в часи АТО й перший рік повномасштабного вторгнення, розповів, що корінь нинішньої проблеми лежить у певною мірою неможливості переформатування колишнього добровольчого підрозділу у регулярну бригаду Збройних сил України.

Після переформатування ДУКу у 67-му бригаду добровольцям довелося жити "за армійськими лекалами", зокрема дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування. Адже колишні керівники ДУКу не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм керівні посади.

За часів колишнього головкома Валерія Залужного ДУКівському "кістяку", зокрема Андрію Стемпіцькому, вдавалося зберігати певну автономію в бригаді й мати підтримку з Генштабу.

"А коли призначили Сирського (головнокомандувача ЗСУ - ред.), то їх (ДУКівський кістяк – ред.) поставили перед фактом: ви маєте виконувати тільки ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування. Для ідейних бійців ДУКу це виглядає як руйнування двіжу, а по факту – це просто унормування системою своєї бойової одиниці", - розповів колишній боєць ДУКу.

Добровольчий український корпус (ДУК) 2023 року розділився на дві частини: одна приєдналася до Сил спеціальних операцій, інша – стала 67-ю окремою механізованою бригадою. У лютому 2024 року зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону "Вовки Да Вінчі" і перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка.

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