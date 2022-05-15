Розгляд питання щодо вступу до НАТО буде пришвидшений - Стефанішина

Стефанішина сподівається, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес відбудеться набагато швидше.

Розгляд питання щодо вступу до НАТО Швеції й Фінляндії буде пришвидшений. Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина сподівається, що теж саме стосуватиметься й заявки України.

Про це повідомляє CNN.

"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це лише служить одним дуже очевидним аргументом, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році, даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.

Як відзначила віцепрем'єрка вона сподівається, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться набагато швидше.

Нагадаємо, що Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України.

Історичний день: Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

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