Розгляд законопроєкту про мобілізацію ще не завершили – коли буде фінальне голосування

Депутати все ще працюють над законопроєктом про мобілізацію.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні, 8 квітня, не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, фінал підготовки таблиці законопроєкту про мобілізацію до другого читання буде завтра, 9 квітня.

"Ну і 10 квітня в залі Ради початок розгляду. А 11-го – фінальне голосування", - додав він.

Нагадаємо, у Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів.

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