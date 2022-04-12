Розглядаємо це максимально серйозно: Зеленський відреагував на інформацію про хімічну зброю у Маріуполі

Розглядаємо це максимально серйозно: Зеленський відреагував на інформацію про хімічну зброю у Маріуполі

Президент вважає, що використання хімічної зброї свідчить про необхідність реагувати на російську агресію ще жорсткіше і швидше.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання окупантами хімічної зброї у Маріуполі.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

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"Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", – сказав Зеленський.

Президент нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося.

"І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше", – зазначив він.

Раніше полк "Азов" заявив, що Росія могла застосувати в Маріуполі хімічну зброю.

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