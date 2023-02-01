"Розглядаю це": прем'єр Ізраїлю допустив можливість надання Україні військової допомоги

В Ізраїлі розглядають можливість надання Україні "інших видів допомоги", зокрема, військової, для боротьби у війні з РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише The Jerusalem Post.

Так, відповідаючи на запитання, чи розглядатиме Нетаньягу можливість надання військової підтримки Україні, він відповів, що "я, звичайно, розглядаю це", додавши, що США нещодавно забрали 250 000 снарядів, які зберігалися в Ізраїлі, і передали їх Україні.

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"Це рішення (США), і це добре, у мене з цим немає проблем", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу також запевнив, що Ізраїль протидіє виробництву Іраном зброї, яка використовується Росією у війні проти України.

"Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не перераховуватиму тут проти виробництва зброї Ірану, яка використовується проти України", - сказав Нетаньягу.

Нетаньягу назвав ізраїльсько-російські відносини "складними", пояснивши тим, що "за кілька миль звідси, на нашому північному кордоні з Сирією, ізраїльські літаки та російські літаки літають на невеликій відстані один від одного".

"Росія перебуває у військовій частині в Сирії. Іран намагається закріпитися в Сирії просто біля нашого північного кордону, як вони зробили в Лівані з "Хезболлою", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевнив, що його країна разом зі Сполученими Штатами Америки зробить все, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення.

Участь Ізраїлю у війні РФ проти України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, Ізраїль утримався від надмірного втручання. Але в останньому інтерв'ю прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США.

У жовтні Володимир Зеленський заявив, що співпраця між Україною та Ізраїлем йде на позитивну траєкторію. Водночас Зеленський заявив, що очікує ще більшої співпраці, "оскільки Ізраїль — це держава, яка детально знає, що таке війна і трагедія, а ізраїльське суспільство повністю підтримує українців".

"Нам потрібна допомога та політичне лідерство Ізраїлю, і, як я вже сказав, це почалося останніми днями", – сказав Зеленський.

Згодом український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що для захисту від атак РФ Україна офіційно отримає ізраїльські технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Нещодавно Нетаньягу та міністр закордонних справ Елі Коен зазнали критики за розмову з російськими лідерами: Нетаньягу за розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, який телефонував, щоб привітати його з формуванням нового уряду, а Коен за розмову зі своїм колегою Сергієм Лавровим.

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