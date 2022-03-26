Розглядають 5-ту статтю як "священне зобов'язання": Байден запевнив Польщу в підтримці НАТО

За його словами, Путін сподівався, що йому вдасться поділити країни НАТО своїм вторгненням в Україну.

США вважає "священним обов'язком" виконання п'ятої статті Північноатлантичного договору, що передбачає принцип колективної безпеки країн НАТО.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

"Здатність Америки виконувати свою роль в інших частинах світу залежить від єдиної Європи, безпечної Європи. Ми це дізналися з сумного досвіду двох світових воєн, але тоді не були залучені до стабільності в Європі. Тому я вже давно говорю, як сенатор, член Комітету з міжнародних відносин, як віце-президент протягом восьми років, і тепер - як президент, що стабільність у Європі критично важлива для США", - сказав він.

За словами американського президента, він та лідери США розглядають 5-ту статтю НАТО як "священне зобов'язання".

"Ми сприймаємо як священний обов'язок статті 5, і ви можете на це розраховувати", - запевнив Байден.

Він також додав, що Путін сподівався, що йому вдасться поділити країни НАТО своїм вторгненням в Україну.

"Найважливіший критерій у цьому світі, що змінює час... полягає в тому, що НАТО залишається абсолютно, повністю, повністю об'єднаним. У наших точках зору немає поділу. Що б ми не робили, ми робимо в унісон", - резюмував Байден.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

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