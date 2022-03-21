Розглядають альтернативні варіанти аж до бідонів: в Росії дефіцит тари для молока та соків

Нестача пакувальних матеріалів вже призвела до зростання цін.
У РФ почали зриватися поставки соків і молока до магазинів через дефіцит пакувальних матеріалів - картону і тетрапаку. Компанії розглядають альтернативні варіанти тари.
Про це з посиланням на 2 ритейлерів та представника великого виробника продуктів харчування, пишуть "Ведомости".
Зазначається, що наразі учасники ринку фіксують дефіцит тетрапаку (упаковка, що складається з кількох шарів картону, поліетилену та фольги) та картону. Є також складнощі із закупівлею плівок через брак сировини.
Як відомо, на тлі вторгнення РФ до України кілька великих виробників упаковок, включаючи Elopak та Stora Enso, зупинили виробництво в Росії.
У таких умовах компанії розглядають альтернативні варіанти тари для молока та соків, аж до бідонів, повідомив один із великих виробників, що працюють з торговими мережами.
Так, представник "ВкусВілла" підтвердив, що компанія очікує на труднощі з постачанням упаковки з тетрапаку та пюрпаку і вже почала тестувати вітчизняні аналоги.
Тим часом нестача пакувальних матеріалів вже призвела до зростання цін: транспортний гофрокороб від лютого здорожчав на 30%, поліпропіленова плівка - на 100%, картонні пачки для солі - на 122%, фасувальна поліетиленова плівка - на 89%.
Нагадаємо, що у РФ чекова стрічка серйозно здорожчала та почала зникати в постачальників - запаси вичерпались у 2 із 4 постачальників.
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