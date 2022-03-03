Розгорнули "Гради" в бік Росії: окупанти готуються до масштабної провокації

Розгорнули "Гради" в бік Росії: окупанти готуються до масштабної провокації

Окупанти можуть обстріляти свою територію і звинуватити Україну.

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські "Гради" розгорнули у бік РФ у ході руху від українського кордону.

Також читайте Окупанти обстріляли житлові будинки у селі Стоянка під Києвом

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.

Правоохоронці просять максимально поширити це повідомлення, щоб зірвати провокацію.