Розгорнуте у Білорусі, Брянській та Курській областях РФ угруповання окупантів удвічі менше за задіяне для наступу на Київ у лютому - Громов

Бригадний генерал зазначив, що вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною.

Наразі угруповання російських військ, яке розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях Російської Федерації, вдвічі менше за те, яке було задіяне для наступу на Київ у лютому цього року.

Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Громов зазначив, що вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною.

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"Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки країни-окупанта", - сказав він.

Бригадний генерал також наголосив, що на сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях Російської Федерації, вдвічі менше за те угруповання, яке було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року: 22 тисячі проти 45,5 тисяч окупантів.

Олексій Громов зауважив, що навіть у разі залучення усіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, спільне угруповання військ агресора налічуватиме близько 30 тисяч осіб, що "все одно менше за те, яке брало участь у повномасштабному вторгненні".

Нагадаємо, командувач оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк розказав про "сюрпризи" для білорусів, якщо спробують наступати на Київ.

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