Розгортання спільного угруповання військ РФ та Білорусі більше "загрожує" НАТО, ніж Україні – російський політолог

Політолог пояснив, що на практиці означає рішення диктаторів про спільне регіональне угруповання військ.
Російський політолог Валерій Соловей вважає, що розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі більше стосується країн НАТО, зокрема Польщі та Литви, аніж проти України.
Про це він розповів у інтерв'ю BILD.
"Звичайно, це розглядається як загроза для України, але йдеться про те, щоб розгорнути угруповання на західному напрямку, тобто умовно проти Литви і проти Польщі, тобто – проти НАТО. І зовсім не факт, шанси малі, що це угруповання розгорнеться проти України, принаймні Лукашенко робитиме все можливе і неможливе, а він має талант вужа, він здатний прослизнути між ніг у Володимира Путіна, для того, щоб не допустити втручання Білорусі у збройну конфронтацію Росії з Україною", - говорить політолог.
Валерій Соловей також розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз відновив консультації з низкою західних країн, вони ведуться безпосередньо, або, як завжди, через Ватикан.
"І Олександр Григорович просить про гарантії безпеки після того, як усе почне змінюватися в Росії і, відповідно, в Білорусі. Тож йому не з руки втручатися у цю історію. Говорити він може будь-що. Але й каже він про те, що протистоятиме НАТО", - резюмував політолог.
Нагадаємо, за повідомленням Міноборони Білорусі, Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.
Лукашенко також заявив, що нібито НАТО та країни Європи погрожують Білорусі ядерним ударом і хочуть "втягнути її у війну проти України".
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