Розгортання спільного угруповання військ РФ та Білорусі більше "загрожує" НАТО, ніж Україні – російський політолог

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі більше стосується країн НАТО, зокрема Польщі та Литви, аніж проти України.

Про це він розповів у інтерв'ю BILD.

"Звичайно, це розглядається як загроза для України, але йдеться про те, щоб розгорнути угруповання на західному напрямку, тобто умовно проти Литви і проти Польщі, тобто – проти НАТО. І зовсім не факт, шанси малі, що це угруповання розгорнеться проти України, принаймні Лукашенко робитиме все можливе і неможливе, а він має талант вужа, він здатний прослизнути між ніг у Володимира Путіна, для того, щоб не допустити втручання Білорусі у збройну конфронтацію Росії з Україною", - говорить політолог.

Валерій Соловей також розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз відновив консультації з низкою західних країн, вони ведуться безпосередньо, або, як завжди, через Ватикан.

"І Олександр Григорович просить про гарантії безпеки після того, як усе почне змінюватися в Росії і, відповідно, в Білорусі. Тож йому не з руки втручатися у цю історію. Говорити він може будь-що. Але й каже він про те, що протистоятиме НАТО", - резюмував політолог.

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони Білорусі, Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.

Лукашенко також заявив, що нібито НАТО та країни Європи погрожують Білорусі ядерним ударом і хочуть "втягнути її у війну проти України".

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