"Розграбовані випалені цегляні коробки": Гайдай показав, який вигляд має наразі зруйноване Рубіжне (фото)

Рубіжне розділило долю Маріуполя. Російські окупанти вщент зруйнували місто.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві", - заначив він.

Гайдай додав, що сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи зат кордон; ті, кого депортували в росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у "кадирівців" і мешкають у підвалах міста.

"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля... Рубіжани, будьте певні - відбудуємося!", - наголосив Гайдай та опублікував фото, який вигляд наразі має зруйноване місто.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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