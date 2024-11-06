Розграбування заповідника на Херсонщині: окупаційному директору "Асканії Нови" оголосили підозру

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Директора заповідника "Асканія-Нова" підозрюють у воєнних злочинах через незаконну передачу рідкісних тварин до Росії.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Прокуратура повідомила про підозру так званому директору заповідника "Асканія-Нова" у порушенні законів і звичаїв війни. За даними слідства, підозрюваний у змові з представниками природного заповідника «Ростовський» та асоціації «Жива природа степу» незаконно передав рідкісних та зникаючих тварин, серед яких зебри Чапмана, бізони американські, олені Давида і коні Пржевальського. Останні занесені до Червоної Книги України і підлягають особливій охороні.

Ці дії завдали заповіднику "Асканія-Нова" збитків на суму понад 22 млн грн. Заповідник є міжнародною науково-дослідною установою, що займається охороною степових екосистем і входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Повідомляється, що незаконна передача тварин розцінюється як воєнний злочин розграбування, адже заповідник «Асканія-Нова» перебуває під захистом Гаазької Конвенції. З 2022 року територія заповідника знаходиться під тимчасовою окупацією російських військ, а у березні 2023 року окупаційна влада призначила нового «директора», надавши йому адміністративні повноваження.

Досудове розслідування триває, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, російські окупанти знищують біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна, який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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