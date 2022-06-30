Російські військові пішли слідом за кораблем: як ЗСУ розгромили "другу армію" на Зміїному та чому це важливо

Російські військові пішли слідом за кораблем: як ЗСУ розгромили "другу армію" на Зміїному та чому це важливо

Російські війська залишили острів Зміїний. Українська влада заявляє, що причиною стали успішні удари ЗСУ, російська каже про "крок доброї волі".

Острів Зміїний російські війська захопили 24 лютого, відтоді українські війська регулярно атакували їхні позиції там. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, укріпили острів військовою технікою та збільшили особовий склад.

24 лютого після обстрілу російськими військами Зміїного із корабельної зброї та з допомогою бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками також зник.

Згодом стало відомо, що російські військові захопили Зміїний. Україна повідомила, що українських воїнів нищили артилерійскими снарядами.

Однак згодом з’ясувалося, що українські прикордонники, які захищали острів Зміїний від російської армії і вважалися загиблими, насправді живі й перебувають у полоні росіян. Про це, зокрема, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре!" - повідомили там.

"Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України "забула" і "поховала своїх підлеглих", - додали у ЗСУ.

Останніми тижнями українські військові регулярно завдавали удару по окупованому Росією острову. 28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок атаки ЗСУ на острові припинила працювати радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1".

22 червня компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Зміїного після ударів української армії по ньому. На опублікованих кадрах видно руйнування інфраструктури острова та випалену землю навколо неї. Також знищено вежу на південному кінці острова.

Фото: Maxar

"Дух Змієбаївки дуже не любить окупантів. Він літає над островом Зміїний. Тому наші сили завдали удару по тимчасовому військовому гарнізону. Наші працюють", - заявив у Facebook речник Одеської ОВА Сергій Братчук, порівнюючи острів із Чорнобаївкою, де українська армія багато разів знищувала російську техніку.

А вже сьогодні, 30 червня, ЗМІ облетіла новина, що російські загарбники поспіхом евакуювалися з острова Зміїного. Відомо, що наразі там пожежа, лунають вибухи.

За даними українського Telegram-каналу "Інсайдер.UA", вибухи на Зміїному лунали і вночі, їх здійснювали росіяни з метою знищення зразків техніки та документації.

"Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Головне, що операція зі знищення російського угруповання на цій ділянці дала українським військовим колосальний та унікальний досвід складних і багаторівневих операцій.

Що кажуть у Росії

Інформацію про вихід з острова ЗС РФ також підтвердили в Міноборони Росії і заявили, що це зроблено, як "крок доброї волі". Там додали, що в такий спосіб РФ показує усьому світу те, що не перешкоджає вивезенню українського продовольства морськими шляхами.

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН задля організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України… Тепер слово за українською стороною, яка досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", — заявили у відомстві.

Заяву Москви прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це - суцільний фейк", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що насправді росіяни не залишили Зміїний добровільно, їх вибили з острова ЗСУ.

Чому острів Зміїний такий важливий

Від початку російського вторгнення до України острів Зміїний набув важливого статусу в цій війні.

"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - пояснював український військовий експерт Олег Жданов.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси — 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб.

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