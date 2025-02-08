Розгром військових з Північної Кореї на Курщині: Зеленський повідомив деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про розгром північнокорейських військових на Курщині.

Деталі Зеленський повідомив в інтервʼю для Reuters.

Президент розповів, що після розгрому північнокорейської бригади і знищення 4 тисяч вояків, вони на деякий час зникли з поля бою.

"Ми знаємо реальну ситуацію. Абсолютно реальну. Після того, як ми розгромили одну з бригад північнокорейців, на жаль, вони також завдали нам втрат, але, слава Богу, не співмірні, і після того, як було знищено 4 тисячі їх контингенту, вони їх заховали, заховали росіяни або домовились так з північнокорейцями. Вони відійшли. Вони трошки відійшли вглиб, відновлювались, напевно, чи відпочивали, чогось очікували", – зазначив він.

Зеленський також розповів, як ЗСУ вразили пункт управління на Курщині, і там загинула велика кількість офіцерів.

"Тож сьогоднішній їхній наступ, ще від ночі він почався до сьогоднішнього ранку, він знову включав в себе північнокорейських військових. Але до цього, весь цей час, тривалий час до того, як була розбита їхня бригада – 4 тисячі людей, – весь цей час вони не використовували північнокорейців, вони вичікували. Але цієї ночі вони їх використали, і я вам сказав результат – там просто був вражений був пункт управління. Це була дуже сильна операція. Перед цим, як два з половиною кілометри пройти, наші вразили їх пункт управління на Курщині, і там загинула велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів, серед них – старші офіцери північнокорейські і росіяни", – повідомив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав мету Курської операції.

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