"Розгромимо армію РФ як Давид переміг Голіафа": Буданов закликав українців не звикати до війни

Буданов нагадав, що Україна вже розвіяла міф про так звану "другу армію світу".

Українцям слід звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне, адже українські воїни розгромлять "велику і непереможну" армію Росії, як Давид переміг Голіафа.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska.

Майбутню перемогу України Буданов порівняв із розгромом іспанської Непереможної армади і нагадав, що ЗСУ вже розвіяли міф про буцімто "непереможну" так звану "другу армію світу", яка під тиском українських сил накивала п'ятами з низки регіонів і котра під час тимчасової окупації деяких територій грабувала, ґвалтувала, катувала і вбивала мирних громадян.

"Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію… Ви запитали про міф (могутності армії Росії. - Ред.). Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо "велику і непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", - сказав Буданов.

Голова ГУР також зауважив, що українська армія демонструє свою унікальність та вміння швидко вчитися, адаптуватися до нових викликів. За його словами, українці показали, що можуть ефективно використовувати старіший тип техніки, який адаптували до нових завдань і викликів. І все, що відбувається на полі бою є свідченням унікальності української армії.

"А якщо серйозно, то дуже просто: ми швидко адаптуємо та вдосконалюємо старе обладнання. Це правда, ми часто використовуємо старіший тип техніки, але адаптований до нових завдань і викликів. Іноді ми робимо це краще, ніж його творці. Ми також швидко навчаємось новому. Це вимагає від нас щодня доводити себе на полі бою, у реальному бою", - висловився голова української розвідки.

Буданов додав, що саме аналіз противника, стану його армії, логістики, виробничих циклів, проблем та ментальних викликів військово-політичного керівництва РФ дозволяє передбачати подальші дії ворога і вже зараз можна простежити, як санкції і невдачі на фронті поступово руйнують режим Путіна.

Зауважимо, що згідно із біблійним переказом, знаючи, що у фізичному двобої Давид програє, він все ж виступив проти супротивника й убив його з одного пострілу. Ця стародавня історія показує, що очевидну перевагу в силі можна перемогти розумом і вірою.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков висловив сподівання, що 2023-й стане роком перемоги для України у війні з РФ. Але для перемоги російського агресора необхідно докласти багато зусиль.

Своєю чергою, голова ГУР Кирило Буданов раніше заявляв, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

За його прогнозом, 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

Тим часом протягом 29 січня Збройні сили України ліквідували 490 російських солдат. Загальні втрати РФ від 24 лютого 2022 року сягають - 126 650 окупантів.

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