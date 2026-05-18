Війна
Війна
272
2 хв

Розгром у глибокому тилу РФ: ЗСУ дістали катер у Дагестані та знищили літаки в Єйську

Генштаб ЗСУ повідомив про результативні атаки на військову інфраструктуру загарбників.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські вертоліт Ка-27 та протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» / Ілюстративний колаж / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України завдали серії потужних ударів по військових об’єктах ворожої армії в РФ та на окупованих територіях. Серед успішно уражених цілей — протидиверсійний катер у Дагестані, пункти управління дронами та підтверджені знищення вертольота й літака у Краснодарському краї.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

17 травня та в ніч проти 18 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, було уражено протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» поблизу Каспійська в республіці Дагестан. Такі катери використовуються для охорони місць базування кораблів і протидії диверсійним силам.

Також українські сили завдали ударів по пунктах управління ворожими дронами в районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного на Харківщині, Кам’янського у Запорізькій області, а також Карнатного у Брянській області РФ.

Окрім цього, уражень зазнали місця зосередження живої сили противника у Піддубному Донецької області та в Ольгиному на Херсонщині.

За уточненими результатами попередніх операцій підтверджено, що 17 травня було уражено вузол зв’язку в Мирному (Крим), зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у Західному на окупованій частині Луганщини, а також ешелон із пально-мастильними матеріалами у Федорівці на окупованій частині Донеччини.

Підтверджено, що внаслідок удару по аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї РФ 16 травня було знищено вертоліт Ка-27 і патрульний літак морської авіації Бе-200.

Також підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Лєсному Брянської області, яке відбулося 16 травня.

Нагадаємо, 17 травня СБУ спільно із Силами оборони України уразили низку важливих військових та енергетичних об’єктів ворога. У Московській області під удар потрапили підсанкційний завод напівпровідників для ВПК «Ангстрем», Московський НПЗ, а також нафтоперекачувальні станції «Сонєчногорська» та «Володарськоє». Водночас у Криму на військовому аеродромі «Бельбек» було уражено інфраструктуру та системи ППО, зокрема зенітний комплекс «Панцирь-С2», ангар із радаром до С-400, системи й станції керування БпЛА «Орион» та «Форпост», пункт передачі даних «земля — повітря», диспетчерську вишку та ангар.

За даними Генштабу ЗСУ, для атак у Московській області використали українські розробки (зокрема RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ GLADIATOR), залучивши підрозділи кількох бригад та центру безпілотних систем. Крім того, українські сили уразили командні пункти на Донеччині, пункти управління БпЛА на Харківщині, Херсонщині й Донеччині, а також скупчення живої сили окупантів у Донецькій, Запорізькій та Курській областях.

