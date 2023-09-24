Розхвалена "ППО" росіян у Криму не може впоратися із західними ракетами - Ігнат

Атаки України по півострову є ефективними, підсумували у Повітряних силах.

Так звана "сучасна" ППО росіян у Криму не може впоратися із західними ракетами, попри те, що цих систем на півострові багато.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Тепер у нас є така ж зброя і ще краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є "супер ППО". Так, якась кількість, може, і збивається, але, як ми бачимо, ракети долітають. Крим, який нашпигований засобами ППО, не може впоратися з крилатими ракетами західного виробництва", - сказав Ігнат, наголосивши, що атаки України по півострову є ефективними.

Також Ігнат висловив впевненість, що США скоро передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, 22 вересня в Міноборони РФ заявили, що був атаковаийо штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Згодом Міноборони України підтвердило удар по штабу ЧФ РФ.

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