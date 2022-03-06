Розіграли роздачу гуманітарної допомоги: окупанти влаштували на камеру шоу на ЧАЕС

ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії.
Окупанти спробували сьогодні зробити шоу на ЧАЕС, яку вони захопили, з роздаванням нібито гуманітарної допомоги працівникам станції, яких вони тримають фактично у заручниках.
Про це 6 березня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"В Чорнобилі спробували сьогодні шоу зробити. ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії. Так ось вони 10 днів утримують частину зміни, яку захопили і не дають приїхати новим зі Славутича, міняються люди між собою. Вони захопили використаний одяг, який може містити радіацію, одягнули в нього людей і розіграли роздачу гуманітарної допомоги, зняли на відео, бо основна зміна відмовилася брати в цьому участь", - заявив він.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.