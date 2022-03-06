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Розіграли роздачу гуманітарної допомоги: окупанти влаштували на камеру шоу на ЧАЕС

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Розіграли роздачу гуманітарної допомоги: окупанти влаштували на камеру шоу на ЧАЕС

Чорнобильська АЕС / Instagram

ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії.

Окупанти спробували сьогодні зробити шоу на ЧАЕС, яку вони захопили, з роздаванням нібито гуманітарної допомоги працівникам станції, яких вони тримають фактично у заручниках.

Про це 6 березня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.  

"В Чорнобилі спробували сьогодні шоу зробити. ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії. Так ось вони 10 днів утримують частину зміни, яку захопили і не дають приїхати новим зі Славутича, міняються люди між собою. Вони захопили використаний одяг, який може містити радіацію, одягнули в нього людей і розіграли роздачу гуманітарної допомоги, зняли на відео, бо основна зміна відмовилася брати в цьому участь", - заявив він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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