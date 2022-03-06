Розіграли роздачу гуманітарної допомоги: окупанти влаштували на камеру шоу на ЧАЕС

ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії.

Окупанти спробували сьогодні зробити шоу на ЧАЕС, яку вони захопили, з роздаванням нібито гуманітарної допомоги працівникам станції, яких вони тримають фактично у заручниках.

Про це 6 березня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"В Чорнобилі спробували сьогодні шоу зробити. ЧАЕС працює, хоча не виробляє електроенергії. Так ось вони 10 днів утримують частину зміни, яку захопили і не дають приїхати новим зі Славутича, міняються люди між собою. Вони захопили використаний одяг, який може містити радіацію, одягнули в нього людей і розіграли роздачу гуманітарної допомоги, зняли на відео, бо основна зміна відмовилася брати в цьому участь", - заявив він.