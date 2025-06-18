Розірвані мішки й фальшиві документи: як Росія ускладнює повернення тіл українців

Росія ускладнює повернення тіл українців.

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Ідентифікація близько шести тисяч тіл українських військових, переданих Росією під час репатріацій, може тривати понад рік.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону “Єдині новини” 18 червня.

За попередніми оцінками фахівців, на повне встановлення особистостей загиблих знадобиться 13–14 місяців. За словами міністра, усі відповідні служби працюють у тризмінному режимі, щоб пришвидшити процес.

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Клименко також розповів про численні ускладнення під час репатріацій. Зокрема, окупанти нерідко передавали залишки кількох осіб в одному мішку або, навпаки, тіло одного загиблого у кількох мішках.

У деяких випадках українські служби виявляли тіла у російській формі з документами РФ, що ще більше ускладнює процедуру ідентифікації.

Міністр наголосив, що подібні дії можуть бути свідомим наміром ворога заплутати процес, затягнути час або створити підґрунтя для подальших звинувачень на адресу України. Водночас він не виключив і звичайну недбалість російської сторони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України 16 червня повернули ще 1245 тіл загиблих. Таким чином, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

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Також раніше повідомлялось, що під час обміну РФ передала Україні тіла своїх військових.

Окрім того, Служба зовнішньої розвідки України попередила, що наступного тижня Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації держави у контексті обмінів.