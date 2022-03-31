Розіслали 5 тис. повідомлень захисникам з вимогою здатись: СБУ у Харкові викрила ботоферму РФ

Обладнання росіяни розмістили на Дніпропетровщині.
СБУ у Харкові викрила ботоферму Росії, з якої українським воїнам та поліцейським розіслали 5 тис. повідомлень з пропозицією здатись окупантам.
Про це повідомила СБУ.
Російські загарбники за допомогою ботоферми хотіли провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.
Захисникам приходили такі повідомлення: "Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы".
Обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у спецоперації ворога.
Обладнання вилучила українська спецслужба. Триває розслідування.
Нагадаємо, бійці українського прикордонного підрозділу в районі Мар’їнки 30 березня зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Прикордонники виявили російську піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції ЗСУ.
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