"Розкішний відпочинок у Парижі": скандальну речницю ДПСУ звільнили з військової служби

Одіозна ексофіцерка хизувалася фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках

Іванну Платновську, ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ звільнили з військової служби. Все через відпочинок за кордоном, яким вона похизувалася у соцмережах.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі УП.

За словами речника, після скандального випадку військовослужбовці Держприкордонслужби з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, спершу її з посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління було переведено для проходження подальшої служби в Житомирський прикордонний загін на посаду.

"На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня. Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї", - сказав Демченко.

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Напередодні Платновську викликала на своїй сторінці у Facebook нове фото та знову потрапила під хвилю хейту. У відповідь жінка зазначила, що просто "заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі".

Демченко наголосив, що фото і коментарі Плантовська робила, вже не перебуваючи на службі в ДПСУ.

Скандал навколо Платновської

Після Нового року пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у скандал.

Жінка відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

платновська

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та tiktok.

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