Розкололи черепи та підпалили тіла: нові моторошні подробиці вбивства окупантами людей на Херсонщині

Солдати-окупанти армії РФ днями вбили щонайменше п’ятьох людей у тимчасово окупованих селах Абрикосівка та Подо-Калинівка Херсонської області. Стали відомі нові моторошні подробиці злочину.

Як пише російський канал ВЧК-ОГПУ, версія про конфлікт та вбивства людей через нібито "вільні будинки" була вигадана "для прикриття", оскільки російські солдати виявилися справжніми відморозками.

Так, двоє військовослужбовців частини 33702 Міноборони Росії – 33-річний Олександр Осипов і 37-річний раніше неодноразово судимий (зокрема і за вбивство) Олександр Кайгородцев всю ніч проти 24 квітня їздили між двома сусідніми селами – Абрикосівка та Подо-Калинівка, що на Херсонщині, у пошуках алкоголю. Там, де їм відмовляли, вони вбивали мешканців і спалювали їхні будинки.

Окупант–вбивця 37-річний Олександр Кайгородцев / Фото: ВЧК-ОГПУ

Окупант–вбивця 33-річний Олександр Осипов / Фото: ВЧК-ОГПУ

Так вони зробили з 64-річною Валентиною Старченко, яку нелюди розстріляли в спину просто біля огорожі на подвір'ї, кинули гранату до будинку і спалили її житло на вулиці Жовтневій Подо-Калинівки.

Не менш трагічною була доля 32-річного жителя того ж села Сергія Шуваєва та його приятеля (відомо лише, що він є військовослужбовцем та його ім'я Максим).

"Очевидно, вбивці на той час знайшли алкоголь і напилися до безпам'ятства. Будинок Шуваєва на вулиці Леніна було спалено вщент, а тіла чоловіків було знайдено у лісосмузі на виїзді з села Абрикосівка. Їх застрелили та намагалися спалити", - пише канал.

Також у селі Абрикосівка окупанти вбили окупаційну "очільницю села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак та її співмешканця – 39-річного військовослужбовця в/ч 11739 Олексія Глініна. Їх окупанти вбивали з особливою жорстокістю. У будинок на вулиці Східна Олександр Осипов та Олександр Кайгородцев прийшли цілеспрямовано, бо вважали чиновницю та її співмешканця "ждунами". Вбивці спотворили їхні тіла, розкололи черепи та намагалися спалити.

Відомо, що у кожному місці злочину вбивці залишили докази: гільзи, кулі, кільця від гранат.

УАЗ "Патріот", що належить частині 33702, на якому Осипов і Кайгородцев пересувалися, був виявлений неподалік будівлі адміністрації села Подо-Калинівка. У машині було знайдено автомат АК-12, гранати та бронежилет.

Кримінальну справу розслідуватиме 126 військово-слідчий відділ СК.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти жорстоко вбили жінку.

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