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На Буковині депутатка міськради та її чоловік хотіли продати авто, призначене для ЗСУ

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На Буковині депутатка міськради та її чоловік хотіли продати авто, призначене для ЗСУ

Фото: Офіс генерального прокурора

На Буковині депутатка однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловік організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.

Обласна прокуратура обом повідомила про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як встановили слідчі, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги. Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну бус Volkswagen LT28, призначений для передачі ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних Росії підприємств.

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