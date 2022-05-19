Розкрадання допомоги для ЗСУ: чиновники з Черкаської ОВА продавали бронежилети у супермаркетах

Розкрадання допомоги для ЗСУ: чиновники з Черкаської ОВА продавали бронежилети у супермаркетах

В Україні СБУ викрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги.

Одна з громадських організацій безкоштовно виготовила бронежилети для ЗСУ, проте чиновники із Черкаської ОВА хотіли їх продати в одній із мереж супермаркетів.

Про це повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн черкаські чиновники із ОВА намагались продати через мережу супермаркетів.

"Замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ", - повідомили в СБУ.

Наразі правоохоронці працюють над вилученням бронежилетів. Триває слідство, яке встановить усіх причетних до злочинів.

Нагадаємо, в Україні пропонують дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв на користь ЗСУ та поліції.

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