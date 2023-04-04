Розкрадання продуктів для ЗСУ – ДБР виявило ще один підпільний склад

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому "ховали крадену продукцію", що призначалася для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед крданих харчів були: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

У ДБР також нагадали, що у січні 2023 року було викрито організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України.

Під час масштабної спецоперації провелф майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

Нагадаємо, СБУ викрила ще дві масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на харчування українських військових. Сума збитків, завданих Міністерству оборони, становить понад 120 мільйонів гривень.

Слідчі також повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони в заволодінні коштами Міноборони в особливо великих розмірах.

Читайте також: