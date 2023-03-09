Розкручувала медійний образ Сальдо: СБУ повідомила про підозру власниці херсонського TV-каналу

СБУ не наводить ім'я фігурантки, проте судячи з фотографії та інформації, йдеться про власницю телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяну Каменську.

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс".

Після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, власниця "ВТВ плюс" надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.

Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.

СБУ не наводить ім'я фігурантки, проте судячи з фотографії та інформації, йдеться про власницю телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяну Каменську.

Нагадаємо, у Херсоні провели обшуки в колишньому маєтку "гауляйтера" Сальдо. За місцем проживання зрадника виявлено документи з відомостями про структуру окупаційної адміністрації, нарахування зарплат у рублях та конспекти, в яких занотовано особливості законодавства РФ.

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