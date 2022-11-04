"Розквіт тираній, війн, геноцидів, ядерні перегони" - Подоляк про катастрофічні наслідки у разі перемоги РФ

"Будь-які "поступки" Путіну сьогодні – це угода з дияволом", вважає Подоляк.

В Офісі Зеленського закликали світову спільноту не йти на "поступки" очільника Кремля Володимира Путіна, бо "це угода з дияволом", яка призведе до затяжного періоду хаосу.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальних мережах.

"Якщо Рф програє війну, на світ чекатиме десятиріччя стабільності, безпеки, економічного зростання. Якщо Рф переможе, отримаємо період хаосу: розквіт тираній, війн, геноцидів, ядерні перегони. Будь-які «поступки» Путіну сьогодні – це угода з дияволом. Вам не сподобається її ціна", - йдеться у його дописі.

Терористичний шантаж Путіна дає збій

Росія після інциденту з їхніми кораблями у Криму заявила про вихід із зернової угоди. Через це 30 жовтня з українських портів не вийшли зерновози.

Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня, поіронізував, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російські адмірали".

Уже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

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