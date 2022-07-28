"Розквітла бавовна": ЗСУ зруйнували плани окупантів у Нікопольському районі

Ніч 28 липня в Нікополі та районі минула без надзвичайних ситуацій. Бойових дій, техніки та живої сили окупантів в межах території не зафіксовано.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Увечері 27 липня росіяни знову готувалися обстрілювати Нікопольський район, але ЗСУ зруйнували їхні плани, знищивши ворожі позиції - на протилежному березі вкотре "розквітла бавовна".

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Євтушенко також закликав громадян бути пильними та не "зливати" окупантам інформацію про звуки, які можуть чути, та можливі місця розташування техніки ЗСУ.

"Від сьогодні предметом інтересу ворога є інформація про орієнтовні місця роботи наших бійців. Одне з можливих джерел такої інформації - місцеві жителі. Як тільки наші позиції будуть розкриті - по ним нанесуть вогневе враження. Бавовна закінчиться, обстріли продовжаться", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі, спалахнула пожежа.

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