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Розлітаються на частини: в Мережі показали, як українські захисники влаштовують для росіян спекотне літо

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Розлітаються на частини: в Мережі показали, як українські захисники влаштовують для росіян спекотне літо

Фото: Скріншот

Українські захисники, які “засіяли” поле протитанковими мінами, влаштували для російських окупантів “спекотне літо”.

Військова техніка та жива сила росіян підірвалася на мінах та була змушена повертатися до своїх підрозділів.

Відео того, як російські танки розлітаються на частини, опублікувала 93 ОМБр Холодний Яр.

На кадрах видно, як полем їде військова техніка РФ. Якоїсь миті танк наїхав на міну, після чого техніка перетворилася на купу металу. А буквально за 10 хвилин зайнявся ще один танк окупантів, також з ладу вийшли дві ворожі БМП. Самі ж росіяни, частина яких вижила, побігли назад у бік своїх військ.

“Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі”, - наголосили в пресслужбі “Холодного Яру”.

Нагадаємо, що НАТО не згодне з критикою щодо допомоги Україні.

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