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Розлючений пропагандист Соловйов закликав "денацифікувати" країни Балтії

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Розлючений пропагандист Соловйов закликав "денацифікувати" країни Балтії

У пропагандиста Соловйова все стабільно. У студії волають, що після "денацифікації" України настане черга країн Балтії / Фото: Володимир Соловйов

Кремлівського пропагандиста розлютило те, що Латвія заборонили святкувати 9 травня.

Рупор Кремля Володимир Соловйов заявив, що країни Балтії мають бути "денацифіковани". Це станеться після того, як "закінчать з Україною", або ж паралельно з нею.

Пропагандиста не на жарт розізлило, що Латвія офіційно заборонили святкувати 9 травня. Соловйов заявив, що це рішення прийняли "нацисти", тому їх треба "денацифікувати".

"Ось у чому я точно переконаний, це те, що коли ми закінчимо "денацифікацію" України, нам необхідно зайнятися Прибалтикою (країнами Балтії - ред.). Можливо, не треба навіть чекати закінчення "денацифікації" України, бо те, що дозволили собі ці "нацисти", коли вони 9 травня забороняють святкувати...", - завив пропагандист в ефірі своєї програми.

До слова, як свідчать російські соціологічні опитування, більшість росіян не розуміють значення терміна "денацифікація" та не можуть його пояснити. Тому у РФ вирішили відмовитися від його вживання. Після цього кремлівські засоби масової пропаганди різко зменшили його використання в інформаційному просторі.

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Дата публікації
Перегляди
796
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