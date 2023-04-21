Розлючений пропагандист Соловйов закликав "денацифікувати" країни Балтії

Рупор Кремля Володимир Соловйов заявив, що країни Балтії мають бути "денацифіковани". Це станеться після того, як "закінчать з Україною", або ж паралельно з нею.

Пропагандиста не на жарт розізлило, що Латвія офіційно заборонили святкувати 9 травня. Соловйов заявив, що це рішення прийняли "нацисти", тому їх треба "денацифікувати".

"Ось у чому я точно переконаний, це те, що коли ми закінчимо "денацифікацію" України, нам необхідно зайнятися Прибалтикою (країнами Балтії - ред.). Можливо, не треба навіть чекати закінчення "денацифікації" України, бо те, що дозволили собі ці "нацисти", коли вони 9 травня забороняють святкувати...", - завив пропагандист в ефірі своєї програми.

До слова, як свідчать російські соціологічні опитування, більшість росіян не розуміють значення терміна "денацифікація" та не можуть його пояснити. Тому у РФ вирішили відмовитися від його вживання. Після цього кремлівські засоби масової пропаганди різко зменшили його використання в інформаційному просторі.