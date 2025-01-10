Розміновують території своїми тілами: військовий ЗСУ розповів, як воюють солдати з Північної Кореї

Північнокорейські солдати використовують тактику самопожертви в боях у складі російських підрозділів у Курській області.

Український військовий розповів про зіткнення з північнокорейськими солдатами, які воюють у складі російських підрозділів у Курській області. За його словами, вони використовують тактику "м'ясорубки".

Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на військового із 33 окремого штурмового батальйону на псевдо "Леопард"

Як зазначив військовий у коментарі The Times, північнокорейці використовують тактику самопожертви, прориваючись через мінні поля без саперної техніки.

"Леопард" описав зіткнення з північнокорейськими військами в ближньому бою в селі Махнівка. За його словами, солдати КНДР використовують на фронті "стратегію м'ясорубки".

"Вони просто йдуть в один ряд, за три – чотири метри один від одного, якщо один підривається, то санітари йдуть ззаду і забирають загиблих, а натовп продовжує йти один за одним. Так вони проходять через мінні поля", – розповів він.

За словами військового, під час боїв за село північнокорейських солдатів об'єднали з росіянами в один підрозділ, щоб приховати їхню ідентичність. Проте це поставило їх у невигідне становище, адже вони мають у розпорядженні лише стрілецьке озброєння, кулемети, гранатомети та, у кращому випадку, міномети.

"Леопард" зауважив, що північнокорейські військові поки що не використовують безпілотники.

"Але я підозрюю, що вони починають вчитися цьому, і що довше затягується війна, то більша ймовірність того, що вони впроваджуватимуть інновації", – зазначив він.

Чого бракує північнокорейським військовим

Попри хорошу підготовку та фізичну витривалість, солдатам КНДР потрібні провідники для орієнтування на незнайомій місцевості та в нових кліматичних умовах, зазначає "Леопард". Його батальйон захопив одного з російських провідників, але північнокорейські військові відмовляються здаватися в полон живими, віддаючи перевагу битві на смерть або намагатися втекти. Водночас їхні командири, схоже, не переймаються значними втратами особового складу.

Після того, як підрозділи КНДР були вибиті із села, вони намагалися сховатися в лісі. Однак українські військові за допомогою безпілотника виявили їхнє місцеперебування і ліквідували, закидавши гранатами.

"Леопард" поділився, що бачив, як 15 хвилин знищували чотирьох солдатів КНДР, а всього лише за два дні він зміг нарахувати 120 убитих північнокорейців.

Раніше повідомлялося, що солдати КНДР вбивають себе, аби не потрапити в полон. У Мережі було опубліковано фото знайденої українськими військовими записки у загиблого північнокорейського солдата в Курській області корейською мовою. У ній солдатам наказується не допустити потрапляння в полон, а підірвати себе гранатою.

Також недавно в ССО опублікували третю частину нотаток знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонга, яка свідчить шокувальні речі про рівень пропаганди тоталітаризму і пропаганди в КНДР.

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