Розмінування Київщини: найближчі кілька місяців саперами заборонено їздити польовими та лісовими дорогами

Один місяць бойових дій дорівнює мінімум трьом місяцям розмінувань - така невблаганна математика війни.

Київщину досі очищають від вибухонебезпечного залізяччя, яке по собі залишили окупанти, йдеться в ТСН.

Міни, ракети, снаряди - щодня наші сапери знешкоджують все те, чим мали вбивати українців. Торф’яники на Колонщині рясно всіяні обломками російського СУ-25, якого іще на початку війни, наші жорстко приземлили разом із його боєкомплектом. На його борту були величезні авіаційні бомби ФАБ-250, які російські нелюди кидали на мирні міста і селища на Київщині. Тепер піротехніки мають знищити все, що не вибухнуло.

Мінери обережно обкладають ворожі бомби вибухівкою та підводять дроти. Два ФАБи поклали у одну яму, іще один - в іншу. Підриватимуть їх порізно, аби зменшити силу вибуху, та навіть попри такі заходи, центр управління підривом - за добрих сотню метрів. Вибух від таких підривів надпотужний.

Хлопці тягнуть на утилізацію інші снаряди. Танковий вибухає з пронизувальним тривалим звуком. Такого залізяччя тут чимало, адже в сусідній посадці понад місяць базувалася рективна і гаубична артилерія росіян. Обстрілювали мирні села по інший бік житомирської траси, били і забороненими касетними ракетами.

На покинутих позиціях чітко видно побут окупантів - бліндажі вириті абияк, без серйозного укріплення, зате повсюду гори сміття від сухпайків і намародерені речі.

Що могли полишати за собою ці кяхтинці, нині вишукують наші мінери. Крок за кроком обстежують найближчу польову дорогу на наявність протитанкових мін. Саме на такій тут поблизу нещодавно підірвалися лісники. Один загинув, інший - в лікарні. «Якщо він натикається на якийсь певний предмет, ми общупуємо навколо, визначаючи розмір його, після цього підкопуємо і міношукачем перевіряємо», - розповідають мінери.

Київську область досі очищають від вибухонебезпечних предметів

Хлопці жартують, що вони люди повільні, але напосідливі, бо ця робота взагалі не терпить поспіху. Розмінування одного кілометра дороги приблизно займає 1 годину. «Хотілось би застерегти цивільне населення, обмежити виходи на пікніки. Дуже багато залишилось рештків боєприпасів і місць замінувань», - попереджають військові.

Нині лише на житомирському напрямку залишається нерозмінованими близько 70 відсотків території. Тому військові радять, найближчі кілька місяців польовими та лісовими дорогами не їздити.

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