Розмінування території: у Міноборони заявили, що треба обстежити 160 тисяч квадратних кілометрів

Розмінування території: у Міноборони заявили, що треба обстежити 160 тисяч квадратних кілометрів

Територія України, яку необхідно перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів, значно перевищує площу Греції.

Через вторгнення Російської Федерації в Україні необхідно перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів приблизно 160 тисяч кв. кілометрів.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Через російську збройну агресію в Україні близько 160 тисяч кв. км вимагають обстеження наявність вибухонебезпечних предметів. Ця площа набагато більша за Грецію або дві Хорватії", – написала Маляр у Telegram-каналі.

Зазначається, що Міноборони України та Женевський гуманітарний центр розмінування проробляють спільні проєкти з протимінної діяльності, щоб повернути безпеку та спокій на звільнені від армії Росії території.

Під головуванням міністра оборони створено національний орган, який вже працює та здійснює координацію, комунікацію між усіма органами державної влади та міжнародними організаціями з питань протимінної діяльності.

Нагадаємо, що піротехніки ДСНС наразі займаються розмінуванням озер та річок на Київщині. Рятувальники розповідають, що іноді працюють майже наосліп через вкрите мушлями дно і погану видимість.