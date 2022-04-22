Розмінування, транспорт, компослуги: Зеленський розповів, як звільнені території повертаються до життя

Розмінування, транспорт, компослуги: Зеленський розповів, як звільнені території повертаються до життя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває повернення нормального життя на звільнених від окупантів територіях. Якщо на початку тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти.

"Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий", – сказав голова держави.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні 22 квітня.

Він повідомив, що гуманітарні штаби працюють на території вже понад 500 деокупованих населених пунктів.

"Щодобово додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи", – сказав президент.

Він також поінформував, що у доволі швидкому темпі відновлюється транспортне сполучення.

"Плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення. Плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС. Плюс 90 населених пунктів, куди повернули електрику. Повертаємо водопостачання, забезпечення газом, забезпечення зв'язком", – розповів Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, у Світовому банку порахували, що вартість зруйнованої війною в Україні інфраструктури та будівель становить 60 млрд. дол.

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