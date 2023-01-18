Розмінування ЗАЕС: в Енергоатомі розповіли, скільки це займе часу

Запорізька АЕС все ще перебуває під контролем російських загарбників, після звільнення атомної станції та її міста-супутника Енергодара, українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.

Про це розповіли у пресслужбі "Енергоатома".

У компанії зазначили, що росіяни цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед Збройними силами України.

"Цей час також необхідний для проведення спеціалістами "Енергоатому" перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території. Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Росатому" бракує персоналу, позаяк українці здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - пояснює енергокомпанія.

Там також зазначили, що у разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК "Енергоатом", - наголосили у компанії.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти позбавили перепусток на Запорізьку атомну електростанцію та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом".

У Енергодарі росіяни займають квартири місцевих жителів, щоб там поселити енергетиків з російських атомних електростанцій.

Російські окупанти, які незаконно захопили і тимчасово контролюють найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, змінили її юридичну адресу, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз на території Запорізької АЕС перебуває близько 500 озброєних російських окупантів.

Окупанти також змусили близько трьох тисяч працівників Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.

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