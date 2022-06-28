Розмістили батальйонно-тактичні групи: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку

Розмістили батальйонно-тактичні групи: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку

Російські окупанти для того, щоб сковувати українських військових, тримають в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ до трьох батальйонних-тактичних груп.

Окупанти продовжують обстрілювати наші території з артилерії.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Сіверському напрямку з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві в ботсаду Гришка знайдено боєприпаси.

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