Розмістили батальйонно-тактичні групи: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку

Російські окупанти для того, щоб сковувати українських військових, тримають в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ до трьох батальйонних-тактичних груп.
Окупанти продовжують обстрілювати наші території з артилерії.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“На Сіверському напрямку з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що у Києві в ботсаду Гришка знайдено боєприпаси.
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