Розмитнювали автівки: у Вінниці чоловік організував хитру схему перетину кордону

До семи років позбавлення волі загрожує 26-річному тернополянину, який організував незаконний перетин кордону чоловікам призовного віку.

У Вінниці поліцейські ліквідували канал незаконного перетину державного кордону України чоловіками призовного віку.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними слідства, чоловік працював діловодом одного із вінницьких товариств, яке має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних перевезень. У нього був доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки "Шлях". Тож у період від 24 лютого до 3 червня тернополянин уніс до бази неправдиві відомості про 17 чоловіків, які не перебували у трудових відносинах із товариством.

Таким чином підозрюваний сприяв у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску чоловікам, які в свою чергу неодноразово скористались такою можливістю та повертались на територію України за кермом легкових та/або вантажних автомобілів.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання до семи років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Багато хто з уклоністів намагалися розв'язати проблему виїзду за допомогою хабарів. Від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

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