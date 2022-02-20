Розмови будуть записуватися, а повідомленні у Facebook - фіксуватися: окупанти в "ЛНР" взялися контролювати громадян

Розмови будуть записуватися, а повідомленні у Facebook - фіксуватися: окупанти в "ЛНР" взялися контролювати громадян

Денісова заявила, дії мобільних операторів призводять до порушення права українських громадян.

Підтримувані Росією бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей влаштували мобілізацію серед працівників підприємства "Луганські комунікації", яке підпорядковується окупаційній владі на Донбасі. У зв'язку з цим на території фейкової самопроголошеної "ЛНР" попередили про можливу відсутність мобільного зв'язку та інтернету.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Як зазначається, за розпорядженням так званого "очільника "ЛНР" Леоніда Пасічника співробітники місцевого мобільного оператора прибули до військових комісаріатів.

"У зв'язку з обставинами, які склалися, найближчим часом можлива відсутність мобільного зв'язку "Лугаком" та інтернету на всій території", - сказано в повідомленні.

Слід зауважити, що зв'язок "Лугаком" працює із перебоями вже четверту добу.

Своєю чергою, українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, дії мобільних операторів призводять до порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації особливо в теперішніх умовах загострення збройного конфлікту.

"Громадяни повинні оперативно отримувати інформацію про необхідність та шляхи евакуації, транспортне сполучення, отримання медичної та психологічної допомоги. Відключення мобільного зв’язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, тому закликаю забезпечити належну роботу підприємств, що надають послуги зв’язку", ㅡ заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Денісова додала, що, за повідомленням її представника у Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їхні розмови будуть записуватися, а повідомлення у "фейсбуці", соціальних месенджерах фіксуватися.

За її словами, дії окупантів порушують Конвенцію про захист прав людини, яка гарантує право на конфіденційність, право на одержання та передання інформації.



"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації та вжити негайних заходів реагування, аби змусити державу-агресора припинити ескалацію конфлікту на сході України", – написала омбудсменка.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії, називаючи це "евакуацією".

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