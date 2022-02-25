Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно - Зеленський

Президент зазначив, що поки доля країни повністю залежить від нашої армії
Президент України у своєму зверненні зазначив, що Москва готова розмовляти із Україною про її нейтральний статус, але Україна і так його має, тож розмови задля закінчення вторгненні і припинення вогню потрібно.
"Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?", - зазначив Зеленський.
Він додав, що розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно, а також про зупинення вогню потрібно. "Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - додав Зеленський
Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня атак Росії.
Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня атак Росії.Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 лютого 2022 р.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.