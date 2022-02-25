Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно - Зеленський

Президент зазначив, що поки доля країни повністю залежить від нашої армії

Президент України у своєму зверненні зазначив, що Москва готова розмовляти із Україною про її нейтральний статус, але Україна і так його має, тож розмови задля закінчення вторгненні і припинення вогню потрібно.

"Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?", - зазначив Зеленський.

Він додав, що розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно, а також про зупинення вогню потрібно. "Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - додав Зеленський