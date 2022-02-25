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Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно - Зеленський

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Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно - Зеленський

Офіс Президента України

Президент зазначив, що поки доля країни повністю залежить від нашої армії

Президент України у своєму зверненні зазначив, що Москва готова розмовляти із Україною про її нейтральний статус, але Україна і так його має, тож розмови задля закінчення вторгненні і припинення вогню потрібно. 

"Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?", - зазначив Зеленський.

Він додав, що розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно, а також про зупинення вогню потрібно. "Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - додав Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня атак Росії.

Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня атак Росії.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 лютого 2022 р.

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