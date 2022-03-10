"Розносять, як курчат": командир чеченських добровольців розвіяв міф про непереможність кадирівців

За словами командира чеченських добровольців, Кадиров — "раб і шістка Путіна".

Командир чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський спростував міф про непереможність кадирівців і закликав не ототожнювати їх із чеченським народом.

Про це він розповів в інтерв'ю Кавказу. Реалії.

Чеберлоєвський вважає, що журналісти перебільшують значущість Рамзана Кадирова. За його словами, Кадиров — "раб і шістка Путіна".

Командир чеченського добровольчого батальйону наголосив, що його народ ніколи не воював із Україною.

“Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не мали ворожнечі з Україною. І не буде. Це виродки (кадирівці — Ред.), які себе називають чеченцями. І нам, чистокровним чеченцям, трохи прикро. Чечня, воюючи з Росією у двох війнах, втратила 300 тисяч жителів з одного мільйона! Ще близько 300 тисяч людей виїхали та живуть за межами Чечні. Це і є чеченці, які можуть назвати себе справжніми чеченцями. А ці мерзотники — ставленики Путіна", — пояснив він.

Муслім Чеберлоєвський заявив, що Путін зробив ставку на кадирівців ще 2014 року на початку агресії проти України.

"На хвилі кадирівців хотіли проїхати і тут 2014 року, коли їх направили сюди (в Україну — Ред.). Їх було небагато, людей 200–300. Вони потрапили під удар, втратили апетит і їх забрали", — повідомив комбат.

Потім кадирівців тренували, зокрема в Сирії, і хотіли знову з їхньою допомогою захопити Україну.

"Основна ставка Путіна була на них: прийдуть кадирівці, всі розбіжаться, і вони з ходу візьмуть усе. Що відбувається сьогодні, ми бачимо. Їх, як курчат, розносять на цих полях. І там не одні чеченці. Набрали з усього Кавказу, загнали сюди всіх під маркою кадирівців", — каже Чеберлоєвський.

Раніше Арестович розповів про конфлікт між ФСБ та головою Чечні Кадировим.