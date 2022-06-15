Розпад Росії на 30 держав, де "кадирови" б'ються за ядерну валізу Заходу не потрібен - Арестович

Розпад Росії на 30 держав, де "кадирови" б'ються за ядерну валізу Заходу не потрібен - Арестович

Радник керівника ОП вважає, що на Заході немає консенсусу на поразку РФ у війні проти України.

На Заході нема консенсусу щодо поразки Росії у цій війні, на жаль.

Про це він радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Фейгін Live".

"Розпад Росії на 30 новоутворень, де 30 "кадирових" б’ються за ядерну валізу і за тактичну ядерну зброю, – Заходу точно зараз не треба. Вони розуміють, що поразка російської армії у війні з Україною означає невідворотну, дуже тяжку соціально-політичну кризу у РФ зі всіма перспективами у вигляді громадянської війни тощо. Вони не хочуть мати з цим справу. А значить темпи поставок озброєння і вся політика повинна полягати в тому, що вони кажуть: показати російській армії безперспективність воєнної компанії в Україні, просто тому, що вони не зможуть просуватися, буде паритет, десь українська армія також буде наступати; довести Росію до стану, коли продовження війни воєнними засобами стає безперспективним, невигідним, і це буде усвідомлено путінським режимом; привести їх за стіл переговорів, де закінчити війну політико-дипломатичним шляхом. Наприклад, змусити РФ відвести свої війська станом на 23 лютого, що буде вважатися безумовно величезною перемогою. Частина санкцій зніметься, частина збережеться", - сказав Арестович.

Радник керівника ОП переконаний, що Заходу потрібен той самий передбачуваний путінський режим, вирощений ним, але ослаблений і під контролем.

Нагадаємо, Арестович заявив, що війна Росії проти України може тривати кілька років. Зараз росіяни усвідомили, що в них не вийде швидко окупувати Україну.

Результати перемовин з Байденом і Джонсоном - звернення Зеленського за 15 червня

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