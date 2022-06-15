Розпад Росії на 30 держав, де "кадирови" б'ються за ядерну валізу Заходу не потрібен - Арестович

Радник керівника ОП вважає, що на Заході немає консенсусу на поразку РФ у війні проти України.
На Заході нема консенсусу щодо поразки Росії у цій війні, на жаль.
Про це він радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Фейгін Live".
"Розпад Росії на 30 новоутворень, де 30 "кадирових" б’ються за ядерну валізу і за тактичну ядерну зброю, – Заходу точно зараз не треба. Вони розуміють, що поразка російської армії у війні з Україною означає невідворотну, дуже тяжку соціально-політичну кризу у РФ зі всіма перспективами у вигляді громадянської війни тощо. Вони не хочуть мати з цим справу. А значить темпи поставок озброєння і вся політика повинна полягати в тому, що вони кажуть: показати російській армії безперспективність воєнної компанії в Україні, просто тому, що вони не зможуть просуватися, буде паритет, десь українська армія також буде наступати; довести Росію до стану, коли продовження війни воєнними засобами стає безперспективним, невигідним, і це буде усвідомлено путінським режимом; привести їх за стіл переговорів, де закінчити війну політико-дипломатичним шляхом. Наприклад, змусити РФ відвести свої війська станом на 23 лютого, що буде вважатися безумовно величезною перемогою. Частина санкцій зніметься, частина збережеться", - сказав Арестович.
Радник керівника ОП переконаний, що Заходу потрібен той самий передбачуваний путінський режим, вирощений ним, але ослаблений і під контролем.
Нагадаємо, Арестович заявив, що війна Росії проти України може тривати кілька років. Зараз росіяни усвідомили, що в них не вийде швидко окупувати Україну.
Читайте також:
- Війна в Україні перетворилася на артилерійську дуель, битви частіше виграють ЗСУ – Der Spiegel
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті