Розпалював релігійну ворожнечу та ненависть: керівник Черкаської єпархії УПЦ отримав нову підозру

У січні цього року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті.

Керівник Черкаської єпархії УПЦ (МП) отримав нову підозру за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як стало відомо, у січні цього року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті. У ньому висловлював нетерпимість до віруючих інших релігійних організацій і ображав почуття громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями.

“Відео він розмістив для широкої аудиторії на різних відкритих інтернет-ресурсах. Раніше керівнику єпархії було повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, виправдовуванні та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом”, - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що на Донеччині затримали жінку, яка передавала інформацію про військові шпиталі та переміщення Сил оборони сину.

Читайте також: