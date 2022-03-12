Розпитують про військових, нібито щоб передати їжу: очільники обласних адміністрацій попереджають про ворожих агентів

Розпитують про військових, нібито щоб передати їжу: очільники обласних адміністрацій попереджають про ворожих агентів

В разі виявлення таких осіб слід негайно звернутись до поліції чи тероборони.

Очільники кількох військових облдержадміністрацій попереджають, що по мирних містах пересуваються російські агенти, які намагаються вивідати будь-яку інформацію про розміщення військових об’єктів.

Про це, зокрема, повідомляють Тернопільська та Черкаська ОВА.

Так, російські агенти ходять мирними містами і розпитують в місцевих про розміщення військових нібито для того, щоб передати їжу.

Очільники обласних адміністрацій просять в жодному разі не видавати інформацію незнайомим особам. Їх слід запам’ятати та негайго передати інформацію про них до поліції чи представників територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України за добу викрила п'ятьох шпигунів, які працювали на користь Росії. Серед них є як громадяни України, які зрадили державу, так і громадяни Росії, яка розпочала війну.

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