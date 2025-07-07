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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Розплачується за кредит життям: полонений окупант розповів, як опинився на війні проти України

У полоні ЗСУ опинився російський військовий Дмитро Шадрін. Він розповів, як взяв кредит, втратив роботу, підписав контракт і потрапив на війну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російський військовий Дмитро Шадрін

Російський військовий Дмитро Шадрін. / © скрін з відео

На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російського окупанта Дмитра Шадріна. Він з’явився без зброї у бліндажі, підконтрольному ЗСУ, і добровільно здався.

Про це повідомив Telegram-канал “Маріуполь. Спротив”, оприлюднивши відео допиту.

У розмові полонений розповів, що підписав контракт після того, як втратив роботу і не зміг виплачувати кредит за автомобіль. Після арешту майна, каже, не знайшов іншого виходу, як піти на війну.

“З нашої роти кого забрали — ніхто не повернувся, нікого я більше не бачив”, — сказав він, пояснюючи, що його підрозділ регулярно кидають у безперервні штурми, де солдати гинуть один за одним.

За словами Шадріна, у підрозділі чимало дезертирів (так званих “500-х”), але навіть відмова воювати не рятує: таких повертають на фронт після ув’язнення у “ями для покарання”.

“Є такі, що вже по кілька разів проходили це “коло””, — додав він.

Крім того, росіянину, за його словами, не виплачують обіцяне грошове забезпечення, а більшість витрат на спорядження перекладено на самих солдатів:

“За весь цей час, що я тут, мені дали 88 тисячі… Речі власним коштом, рація власним коштом, на бензин ми “скидаємось”, якщо будуємо бліндаж, на дошки також “скидаємось””.

Шадріна з іншими бійцями відправили на штурм, з якого, за його словами, вони не мали повернутися. Йому вдалося вижити. Тепер він закликає інших не повторювати його шлях:

“Мужики, шукайте нормальну роботу. Не*ер вам тут робити. Війна — це не наше”, — заявив полонений.

Нагадаємо, раніше ГУР взяли в полон ще одного африканського “студента”. Мігрант із Нігерії потрапив у російську армію для дострокового звільнення з тюрми.

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