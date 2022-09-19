Розплата не забарилася: російська бригада, яка чинила звірства під Києвом, втратила 90% бійців

Генштаб РФ ухвалив рішення розформувати її, аби позамітати сліди воєнних злочинів, які військові цієї бригади чинили в Україні.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"64 окрема мотострілкова бригада Східного воєнного округу, це бригада яка була помічена і є документальне підтвердження, яка чинила військові злочини проти цивільного населення в районах Бучі, Ворзеля та Ірпеня. Ця Східна бригада була укомплектована за рахунок тих місцевих жителів, тобто народностей Далекого Сходу, які проявили особливу жорстокість до цивільного населення. Так от ця бригада втратила до 90% особового складу вбитими, пораненими та дезертирами і відмовниками. Тобто якась частина бригади розбіглася та звільнилася, а більша частина була вбита та поранена", - зазначив експерт.

Він також додав, що техніка бригади була передана прикордонній службі ФСБ РФ, аби російські військові не покидали її і вона у якості трофеїв не дісталася ЗСУ. А саму військову частину готують до розформування.

"Зазвичай так роблять з військовими частинами, які покрили себе ганьбою. Але, я переконаний, що головна причина розформування не втрати, а замітання російським командуванням слідів. Бо ця бригада наслідила не лише у Бучі, а і на Харківському напрямку, куди вони були перекинуті. Взагалі цю бригади кидали у найгарячіші точки. А коли до росіян дійшло, раз цю бригаду не можуть добити, то її треба розформувати і надіслати документи в архів під грифом "секретно" і щоб їх не можна було відкрити у найближчі 25-50 років, а може і 75 років", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 208-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: