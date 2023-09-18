"Розплата йде": Буданов відповів, до якого року Росія зможе вести війну в Україні

Росія має перевагу над Україною у чисельності особового складу, підкреслив Буданов.

Економіка Росії протримається до 2025 року, а потік зброї припиниться 2026 року, ймовірно, раніше, після чого країна-терористка не зможе вести війну в Україні.

Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтервʼю виданню The Economist.

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За його словами, єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною, є чисельність особового складу.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", - сказав він.

Що стосується інших складових воєнних дій, як наголосив Буданов, російські ресурси вичерпуються і розплата йде.

Як твердження він навів переговори Володимира Путіна з Північною Кореєю. На його думку, це є очевидним свідченням проблем РФ.

"Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", - зазначив Буданов.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував, яку зброю може надати Росії Північна Корея і чи змінить це перебіг війни.

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