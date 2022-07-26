Розплата за "Харківські угоди": що це за договір та чому в Україні через 12 років вирішили покарати винних

В Україні після 12 років від моменту підписання почали карати ініціаторів так званих "Харківських угод".

Тодішньому президенту Януковичу, прем'єр-міністру Азарову та членам тодішнього Кабінету міністрів уже повідомили про підозру. Також посади позбувся і донедавна заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.

ТСН.ua розповідає, що таке "Харківські угоди" та чому їхнє підписання - це державна зрада.

Що таке "Харківські угоди"

21 квітня 2010 року тодішні президенти України Віктор Янукович та Росії Дмитро Медведєв у Харкові підписали угоду, відповідно до якої Україна дозволила Чорноморському флоту РФ перебувати у Криму до 2042 року. Термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів. 27 квітня 2010 року Верховна Рада та Держдума РФ ратифікували ці угоди.

Через активний протест опозиції в Раді ці угоди ратифіковували зі скандалом.

Фото: УНІАН

Проте вже 31 березня 2014 року росіяни в односторонньому порядку розірвали цей договір, адже окупували український Крим.

Росія розриває Харківські угоди в односторонньому порядку

Ще 2010 року, після підписання сумнозвісних "Харківських угод", в Україні відверто заявляли, що це - державна зрада. Тоді Януковича називали "губернатором української області Російської імперії" та заговорили, що цей договір - це військова узурпація України.

Розслідування злочину розпочалося лише 2021 року

У березні секретар РНБО Олексій Данілов вимагав розслідувати ухвалення цих антиукраїнських угод.

Секретар РНБО нагадав, що "Харківські угоди" були ратифіковані парламентом у безпрецедентно короткий час, через чотири дні після підписання.

Ющенко порівняв "Харківські угоди" з Переяславською угодою Хмельницького

"Є окреме доручення СБУ з’ясувати, у якій спосіб ці 236 депутатів голосували за ці питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона може порушити справу по 111 статті ККУ ("держзрада") щодо цих депутатів", — сказав Данілов і додав, що саме цей договір з РФ був однією з передумов окупації Криму та війни на Донбасі.

Тоді ж Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила СБУ з’ясувати обставини ратифікації 27 квітня 2010 року т. зв. "Харківських угод", які подовжили перебування Чорноморського флоту РФ в Криму ще на 25 років (до 28 травня 2042 року) і призвели до окупації Росією Криму. Служба безпеки перевірить, чи не було в діях 236 народних депутатів, які підтримали це рішення, ознак державної зради.

А тому лише в березні 2021 року прокуратура звинуватила Миколу Азарова та Віктора Януковича у державній зраді. У жовтні експрем'єр-міністра заочно арештували.

Фото: УНІАН

За даними слідства, Азаров звинувачується у тому, що діяв "спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Януковичем" та розумів, "що Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України суперечить Конституції та закону України Про міжнародні договори України".

Януковичу оголосили підозру у держзраді через так звані Харківські угоди

У липні 2021 року прокуратура викликала на допит проросійських депутатів від ОПЗЖ Юрія Бойка, Віталія Борта, Сергія Ларіна та ін.

Розслідування "Харківських угод" під час війни

Після повномасштабного наступу Росії в Україні продовжили розслідування "Харківських угод". Наприкінці квітня 2022 року Олексій Данілов заявив, що винних у підписанні сумнозвісних угод таки покарають.

"На превеликий жаль, я маю констатувати, що ті органи, які мали б займатися цим питанням, незважаючи на те, що було навіть рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке ініціював президент нашої країни Володимир Зеленський по Харківських угодах, до цього часу не виконано. Більше того, ті негідники, які брали в цьому безпосередню участь, вони продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки що під ними не горить. Але я хочу їм усім передати привітання і передати, що вона під вами усіма буде горіти, і ви всі будете у пеклі горіти спільно зі своїми московськими лакеями, яким ви прислуговуєте до цього часу", - підсумував Данілов.

Мєдвєдєв і Янукович придумали "Харківські угоди" на дачі

"Харківські угоди": звільнення заступника секретаря РНБО та розшук двох ексміністрів

Нещодавно президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Через стан його здоров’я - пояснив згодом речник очільника держави. Дипломат Демченко був помітною постаттю у команді Януковича. Він працював першим заступником міністра закордонних справ і, зокрема, лобіював "Харківські угоди", запевняючи депутатів, що російський флот у Криму є запорукою стабільності в Україні.

Підозри за "Харківські угоди" – державну зраду закидають двом ексміністрам українського уряду. Йдеться про ексочільника Міністерства закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього керівника Мін'юсту Олександра Лавриновича.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, за попередньою змовою з тодішнім президентом Януковичем та прем'єром Азаровим, погодили угоди на шкоду Україні і на користь Росії. І Лавринович, і Грищенко нині, за даними слідства, перебувають за кордоном.

Якби не було цих сумнозвісних угод, Росія мала б вивести флот з українського Криму 2017 року. Натомість змогла збільшити його та посилити.

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