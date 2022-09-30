Розплавлений метал та розтрощені будівлі: в Дніпрі показали наслідки ракетного удару окупантів (фото)

Окупанти, які напередодні ввечері випустили по Дніпру ракету “Іскандер” та зруйнували міське транспортне підприємство, звітують, що завдали удару по цеху збору тактичних ракет.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Це все, що лишилося від АТП у Дніпрі, яке ще учора перевозило містян. Російський “Іскандер” зруйнував мирне підприємство. У своєму зведенні Міноборони країни-терористки відзвітувало, що знищило у Дніпрі цех зі збору українських тактичних ракет. Такі запущені хвороби успішно лікує лише ЗСУ”, - наголосив Валентин Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, що автобуси саме повернулися після зміни в депо, коли стався удар "Іскандера", за ним піднявся величезний стовп вогню.

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