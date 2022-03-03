Розпочались перемовини між Україною та Росією: Подоляк озвучив ключові вимоги до країни-агресорки

Розпочались перемовини між Україною та Росією: Подоляк озвучив ключові вимоги до країни-агресорки

Україна вимагатиме негайного припинення вогню.

Станом на зараз 3 березня розпочались перемовини між української та російською делегаціями.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ключові питання порядку денного: 1. Негайне припинення вогню 2. Перемир'я 3. Гуманітарні коридори для евакуації мирного населення із зруйнованих або постійно обстріляних сіл/міст", - написав Подоляк.

Також ЗМІ опублікували перше відео перемовин між РФ та Україною.