"Розпочато проведення заходів бойової підготовки": у Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Від 1 червня військові формування Білорусі розпочали бойову підготовку підрозділів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Від 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігоні Вижловичі у Брестській області. Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь”, - наголосили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео.
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