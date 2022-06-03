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"Розпочато проведення заходів бойової підготовки": у Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

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"Розпочато проведення заходів бойової підготовки": у Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Фото: Associated Press

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Від 1 червня військові формування Білорусі розпочали бойову підготовку підрозділів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Від 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігоні Вижловичі у Брестській області. Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь”, - наголосили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео.

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